Kazerne wordt weer zichtbaar in opgeknapt pand De Ramerie

,,Er komt een nieuwe, transparante entree”, zegt Van Houte. ,,Met een stukje historie van het pand erin verwerkt.”



De Ramerie is gebouwd in 1932 en was het keukengebouw van de Oranje Nassaukazerne, die indertijd op de Korenmarkt stond. De kazerne is in 1969 gesloopt. ,,We willen dit in het gebouw laten terugkomen”, zegt Van der Steen. ,,Op de wand van de entree komt een wallpaper van de kazerne, die je ook van buiten af kunt zien. En in de gevel worden de contouren van de kazerne zichtbaar.”



Het pand wordt niet alleen mooier en moderner, maar ook veel groener. ,,We gaan van energielabel f/g naar b”, licht Van der Steen toe.