Kazen schuiven op ijsbaan door tekort aan fluitketels

Plastic kunstkazen

Paul Lucius van de plaatselijke Jumbo supermarkt kwam met de oplossing. Die had nog plastic kunstkazen die als decor dienen in zijn supermarkt en zo zag zaterdagavond een nieuwe sport het levenslicht: kaasschuiven. Acht teams hadden zich aangemeld. De gemeente Woensdrecht was vertegenwoordigd met onder anderen burgemeester Steven Adriaansen en wethouder Lars van der Beek. De plaatselijke politieke partij ABZ was ook van de partij, gehuld in kaasgele jasjes.