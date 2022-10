Kastanjelaan krijgt per direct camerabewaking na beschieting op kapperszaak: ‘Voor rust en veiligheid’

‘Steeds meer verschil­len­de groepen zien hier een toekomst’

BERGEN OP ZOOM - Kijk voor de lol eens filmpjes terug van pakweg tien jaar geleden over Gageldonk-West en alles wordt volgens William Dircken, manager gebied bij Stadlander, duidelijk. ,,De wensen van de bewoners van toen zie je vandaag de dag in het straatbeeld terug. Hier wordt al jaren hard gewerkt. De wijk van destijds is bijna niet meer te herkennen.’’

