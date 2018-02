Kassengebied Dinteloord populair

DINTELOORD - Op glastuingebied Nieuw-Prinsenland bij Dinteloord is geen perceel meer verkrijgbaar. Wat rest is de handtekening van een slateler voor de laatste 9,9 hectare. Die verwacht Piet Janmaat van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) op korte termijn.

Eerder deze week is de verkoop tussen sierteeltbedrijf Florensis rondgekomen. De teler neemt 16 hectare grond in beslag. Volgend jaar start de bouw van een vijf a zes hectare groot kassencomplex, dat eind 2019 klaar moet zijn. Later volgt een uitbreiding van nog eens zes tot zeven hectare kassen, zegt Leo Hoogendoorn van Florensis. Het kassencomplex biedt straks werkgelegenheid aan tientallen mensen.

Florensis heeft meerdere vestiging. "Op onze hoofdvestiging in Hendrik-Ido-Ambacht kunnen we niet verder uitbreiden", zegt Hoogendoorn. "Ga je op zoek naar een clustergebied voor nieuwbouw, dan is de keuze niet heel groot. Enkel bij Schiphol heb je een vergelijkbaar gebied. Voordeel van Nieuw Prinsenland is voor ons de ligging, de ontsluiting met de A4, een gemeenschappelijke watervoorziening en het gebruik van restwarmte van Moerdijk."

Het bedrijf is een veredelaar en vermeerderaar van zaden en stekken voor de sierteelt. "Ons assortiment bestaat uit ruim 4.000 producten. Denk aan planten die dit voorjaar in de tuincentra te vinden zijn. Op jaarbasis leveren we in Europa een miljard planten. Daarnaast zijn we ook actief in de snijbloemen." Op de hoofdlocatie werken zo'n honderdvijftig mensen. Hoogendoorn verwacht in Dinteloord aan de slag te gaan met een team van 25 tot 30 vaste medewerkers, aangevuld met uitzendkrachten.

Momenteel wordt op vier percelen van Nieuw Prinsenland gebouwd. Ook het bouwrijp maken van de grond van Florensis is gestart. In het gebied ten oosten van Dinteloord liggen nog diverse percelen onbebouwd, daarop is een meerjarige optie. Als de handtekening van de slateler is gezet, is Nieuw Prinsenland vol.