Karlijn en Iris leggen eerste steen voor huis van overburen in Nieuw Altere: ‘Nog nooit gemetseld’

,,Nee, we hadden nog nooit gemetseld. En dit wordt ook niet ons eigen huis, dat komt aan de overkant", zeiden de zusjes, die nu nog even verderop aan de Kastanjelaan wonen. De komende maanden verrijzen op de hoek Wouwseweg/Buurtweg acht 2-onder-1-kappers en 17 rij- en hoekwoningen.

,,De ruwbouw voor fase 2 is nu in volle gang", aldus Bas Arnts van projectontwikkelaar Novaform. ,, Van de 26 woningen in fase 1 heeft sinds oktober iedereen de sleutel. Die mensen zijn volop aan het klussen en inrichten. En de gemeente is bezig met de parkeervakken, bestrating en beplanting.”

Oplevering fase 2 in derde kwartaal 2022

Volgens uitvoerder Ad van Oosterhout van De Kok Bouwgroep loopt fase 2 tot nu toe op schema. ,,Zonder vertraging kunnen we in het derde kwartaal van 2022 opleveren.”

Directeur Paul van den Heuvel van Novaform koos tussen de fases in voor een soort burenborrel voor alle 51 gezinnen van Nieuw Altere. ,,Bouwen hoort een feestje te zijn, door corona was alles lastig. Hartstikke fijn dat dit nu toch kan.”

Aan Hilde Bruning van de stichting Kip en Apie, die feestjes organiseert voor kinderen die het niet breed hebben, overhandigde hij een cheque van 4000 euro. ,,Een mooi goed doel dat ons is aangedragen door de netwerkclub Samen in de Regio”, aldus Van den Heuvel.

Bruning en haar penningmeester Peter Verhulst waren er blij mee. Hier kunnen ze weer de nodige traktaties en verjaardagsfeestjes van betalen. ,,Zo zijn we weer een hele tijd onder de pannen", sprak het duo in bouwtermen.

De Bergse wethouder Barry Jacobs toonde zich verheugd over de ontwikkelingen. ,,Ik heb als kind nog gespeeld in deze buurt. Toen het oude Zuneha-gebouw hier nog leeg stond, oogde het echter rommelig. Maar nu zag ik bij fase 1 mensen lekker in hun tuin bezig en fase 2 hier wordt ook een prachtige plek om te wonen. Het groen is vlakbij, het dorp met zijn voorzieningen ook. En ik zie ook veel jonge gezinnen, dat is dan weer goed voor de aanwas in Halsteren.”