Karateka Bickel uit De Heen pakt wereldtitel

VIDEODE HEEN - Een kleine week was ze van huis om zes minuten te knallen, in twee gevechten die haar de wereldtitel opleverden. Bij de World Cup kyokushin karate in Astana (Kazachstan) was Valence Bickel zondagmiddag een klasse apart.

In de finale rekende ze binnen de kortste keren af met haar Poolse tegenstandster. ,,Ik had een paar goede leverstoten die me een half punt voorsprong opleverden." Na twee minuten stopte de arbiter het gevecht. De 20-jarige Bickel is blij met haar eerste wereldtitel. ,,Hard werken is beloond."

(In de video hieronder is zij te zien tijdens een benefietavond vorig jaar in De Heen)

Eind september prolongeerde ze in het Russische Kaliningrad al haar Europese titel, in de klasse tot 60 kilogram. Kort daarna begon ze met de voorbereidingen op de mondiale titelstrijd, met haar trainer André van Wezel, zowel in de sportschool in Middelharnis als in topsportcentrum Papendal.

Astana

Met een kleine Nederlandse delegatie reisde ze vorige woensdag af naar Astana. Na de lange vlucht schrok Bickel van het klimaat in Kazachstan. ,,Het was daar al winter, min tien." Bewust was ze vroeg afgereisd. ,,Het tijdsverschil is vijf uur. Het duurt dagen voordat je daar aan gewend bent."

Vrijgeloot

Op zondagochtend was ze in de eerste ronde vrijgeloot. Bij de tweede ronde bleek haar tegenstander afwezig, zodat ze meteen in de halve finale stond. Daarin won ze overtuigend van haar concurrent uit gastland Kazachstan, in een pittig gevecht met twee rondes van twee minuten. Maandagavond laat was Bickel thuis. ,,Mijn lichaam is nu aardig op."