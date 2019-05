Kapvergunning opnieuw onder de loep na rooien bomen bij Bergse Nettorama

GroenLinks is fel tegen de kap. En wil onderzoeken of het mogelijk is om een beleid te ontwikkelen waarbij de gemeente meer zeggenschap houdt als het gaat om grootschalige bomenkap. ,,We moeten meer dwingend kunnen zijn richting eigenaren'', aldus Peter van den Ouden. ,,Juist in deze tijd, waarin CO2-reductie zo belangrijk is, zijn bomen nodig.‘’



Van den Ouden stelt verder dat de kap in strijd is met het klimaatadaptatieplan dat de gemeente voert. Door de klimaatveranderingen nemen extreme weersomstandigheden toe. Met overstromingen als gevolg. Meer groen kan dat voorkomen.