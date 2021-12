Kapper van korte koppies, tapper van bier en koffie: ‘Zó leuk om het KMT te draaien, er kon vanalles’

Zonneban­ken verdwijnen uit sportscho­len, maar waar gaan die apparaten naartoe?

Na het sporten nog even onder de zonnebank gaan, is binnenkort bij veel sportscholen verleden tijd. Na de oproep van dermatologen en huidkankerpatiënten aan sportscholen om zonnebanken weg te halen, volgden landelijke ketens Fit For Free en Basic-Fit het advies op. Ook bij West-Brabantse sportscholen rijst de vraag: ‘Wat doen we met de zonnebank?’

30 november