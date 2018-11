Kappen met dat gemuts over een eik

Geen geld voor rotonde bij Intratuin Halsteren

6:02 HALSTEREN - Voor een rotonde bij Intratuin aan de Halsterseweg in Halsteren is geen geld. Wel is het plan een aparte afslagstrook te maken voor verkeer dat komend vanuit Halsteren linksaf naar Intratuin wil. Dat zegt wethouder Patrick van der Velden in een brief aan de bewoners.