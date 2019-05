Kantine van voetbalclub Halsteren doelwit van vandalen

video Dit krijgt koningin Máxima te zien in hightech dementie­cen­trum in Steenber­gen

26 mei STEENBERGEN - Jan Klaassen stapt uitgerust uit bed. Dat de sensor naast zijn bed vannacht signaleerde dat er een object op de grond is gevallen, heeft hij niet gemerkt. Hij is niet wakker gemaakt door de verpleging, omdat die via een camera in zijn kamer konden zien dat niet hij, maar een kussen op de grond was gevallen.