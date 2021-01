Kansen voor de Auvergnepolder: wonen, recreëren, windmolens en zonnepark

BERGEN OP ZOOM - Wonen en werken, recreatie en zonne- en windenergie. Dat kan allemaal in de Auvergnepolder ten westen van Halsteren. En is bovendien goed te combineren. Dat blijkt uit onderzoek van HAS Hogeschool. Dat kwam tot stand door gesprekken met de bewoners van de polder.

De Auvergnepolder is omstreden. Zit al jaren op slot omdat een meerderheid in de gemeenteraad onder aanvoering van GBWP, de grootste partij in de gemeenteraad, er niks mee wilde. De hakken gingen in het zand bij het A-woord. Toch komt daar komt geleidelijk verandering in. Vorig jaar sprak een meerderheid van de gemeenteraad voor ontwikkeling van de polder tot bedrijventerrein.

Het onderzoek van de HAS is de volgende stap. Wat leverde het onderzoek voor ideeën op? Bedrijven in het groen ten noorden van de N286, de Eendrachtweg richting Thoolse brug. Uit het zicht voor de bewoners die vooral in het zuidelijke gedeelte van de Auvergnepolder wonen.

Volledig scherm Het Lange Water doorsnijdt de polder, ook in de winter is het een mooi zicht! © Jan van de Kasteele

Windmolens

Quote Zonnepark in de zuidelijke uithoek Nieuwe woningen kunnen er ook komen langs Tholenseweg en Zuiderkreekweg. Landelijk wonen welteverstaan. Met de openheid van de polder als uitgangspunt. Een zonnepark in de zuidelijke uithoek, verzonken aangelegd zodat het niet opvalt. En gecombineerd met een waterberging.

Acht windmolens, op de dijk langs het Schelde-Rijnkanaal. Ook weer ten noorden van de N286. Daar vallen ze het minst op. Dit gedeelte van de Halsterse polder kent amper woningen. Aan de overzijde van het kanaal ligt Welgelegen, het Thoolse bedrijventerrein. De nieuwe windmolens komen als het ware tussen twee bedrijventerreinen te staan. De bestaande windmolens aan de zuidkant, langs natuurgebied de Prinsesseplaat blijven. En ook dit gebied zelf wordt in de studie ongemoeid gelaten. Het vormt een groene buffer aan de zuidkant.

Dit is wat Bergen op Zoom wil

Quote Boeren zo min mogelijk belemmeren Landschapsvisie Auvergnepolder Dat zijn wat opmerkelijke elementen uit wat Yvonne Kieboom en Madelon van Winden, studenten van HAS Hogeschool de landschapsvisie Auvergnepolder Bergen op Zoom noemen. Het onderzoek is deze week naar van de Bergse gemeenteraad verzonden.

Wehouder Jeroen de Lange wil er op dit moment inhoudelijk niet veel over zeggen”, legt hij. ,,Maar uit wat ik lees zie ik wel dat dit uitstekend aansluit op agrofood en biobased ambities van Bergen op Zoom. Dit is precies waar Bergen op Zoom de afgelopen jaren op heeft ingezet.”

Volledig scherm Dit plaatje is de vertaling van de wensen van de bewoners. © HAS Hogeschool

Op- en afritten

De studie van HAS Hogeschool is tot stand gekomen door gesprekken met alle bewoners van het gebied. Of ze er gewoon wonen of er een agrarisch bedrijf hebben, dat maakte geen verschil. Uit die gesprekken is het idee ontstaan bedrijvigheid in het noorden in te passen. Gecombineerd met volwaardige op- en afritten bij de N286. ,,Dat versimpelt de verkeersstromen, de Auvergnepolder wordt beter bereikbaar.”

De N286 kent nu alleen een afrit richting Halsteren en een oprit richting Tholen. Daarom wurmt veel verkeer zich nog altijd over de Tholenseweg. Die N-weg en chemiereus Sabic worden in de visie overigens minder opvallend. Dat kan door brede massieve groenstroken te planten, onder meer langs het Lange Water, dat is de waterpartij die dwars door de polder loopt.

Recreëren? Ook dat kan. Door er wandel- en fietsroutes te maken. Langs het water van het Schelde-Rijnkanaal. Door de polder. En ja: voor landbouw blijft uiteraard plek. ,,Boeren zo min mogelijk belemmeren”, heet dat in de visie.