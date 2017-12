Kans is groot dat kerstmarkten Meilust in Bergen op Zoom door mogen gaan

BERGEN OP ZOOM - De kans is groot dat de kerstmarkten op het midgetgolfterrein in Meilust deze maand gewoon door kunnen gaan. Als initiatiefneemster Bianca Verlinden garandeert dat de helft van de standhouders bestaat uit particulieren, verstrekt de gemeente Bergen op Zoom alsnog een vergunning.

Dat is de uitkomst van het beraad in het college van B en W over de kwestie die dinsdag veel reacties uitlokte op de Facebookpagina van deze krant. In veel reacties klonk ergernis door over het 'dwarsbomen' door de gemeente van een leuk burgerinitiatief.

Dat laatste is echter niet aan de orde, aldus gemeentewoordvoerder Erwin Stander. ,,Het beleid is dat we wildgroei van kerstmarkten willen voorkomen. Vandaar dat de gemeente als voorwaarde stelt dat de helft van de kramen bemensd moet worden door particulieren en dus niet door commerciële ondernemers.'' Woensdag wordt er ambtelijk contact gelegd met Verlinden om garanties te krijgen over deze voorwaarde. Binnen het college is wethouder Yvonne Kammeijer gevraagd om de kwestie 'af te handelen'.

Veel strenger

Verlinden, tevens exploitante van de midgetgolfbaan, zegt dat ze ruimschoots voldoet aan die voorwaarde. ,,Met uitzondering van de oliebollenbakker uit Hoogerheide zijn het allemaal mensen uit Bergen op Zoom die zelfgemaakte spulletjes verkopen op de kerstmarkt. Twee teams van Samenloop voor Hoop hebben zich aangemeld. Nou, die hebben al helemaal niets te maken met commercie. Ook de koffie, chocolademelk en glühwein worden door vrijwilligers geschonken'', aldus Verlinden die dat naar eigen zeggen al eerder richting gemeente liet weten. Zij heeft het gevoel dat ze veel strenger wordt behandeld dan andere inwoners die een activiteit op touw zetten. ,,Bij anderen kan en mag alles. Als ik iets doe, gaan bij de gemeente de hakken in het zand.''

Volledig scherm Bianca Verlinden in mei dit jaar op de opgeknapte midgetgolfbaan. De kerstmarkten worden op dit terrein gehouden. © Chris van Klinken / Pix4Profs