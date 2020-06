Kanonschoten en gegil bij val Bergse vesting, in historische bezoekerskelder

Stadsgidsen staan klaar, nog wel vrijwilligers nodig



BERGEN OP ZOOM - De Bergse stadsgidsen staan paraat als in augustus of september de Verborgen Vesting open gaat voor rondleidingen. De kelder onder het Hof van Asselbergs met restanten van de vestingwerken van Menno van Coehoorn wordt ingericht voor bezoek met onder meer animatieschermen. .



,,Onze stadsgidsen hebben hun verhaal voor de gasten rond, afgestemd op wat er te zien is", vertelt voorzitter Ad Segers van de Stichting Bezichtiging Monumenten. ,,De groepsgrootte zou al beperkt zijn tot 25 personen, vanwege corona wordt dat nog minder." Door het virus zijn sommige oudere gidsen ook voorzichtiger. Segers: ,,Terecht. Maar we hebben ook nieuwe aanwas in opleiding." .



De gemeente is intussen op zoek naar gastvrouwen en -heren die als vrijwilliger bij de Verborgen Vesting en het Ravelijn willen zorgen voor ontvangst, toezicht en praktische vragen van bezoekers. Zij hoeven geen gidsencursus te doen, maar zijn wel nodig om de monumenten open te kunnen laten gaan. .



Informatie en aanmeldingen lopen via Marrit Scheffer (0164-277278 of m.scheffer@bergenopzoom.nl).