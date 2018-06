Kanonnen op het Ravelijn in Bergen op Zoom weer 'gevechtsklaar'

VIDEOBERGEN OP ZOOM - De kraan heeft een hijsvermogen van 650 ton. Meer dan voldoende om de 2800 kilo wegende gietijzeren loop met uiterste precisie vanaf Bolwerk-Zuid in het houten onderstel, dat even daarvoor dezelfde weg heeft afgelegd, op het kanonnenplateau in het Ravelijn in Bergen op Zoom te tillen.

Er staat een stevige wind, kracht 5 . Maar die vormt geen enkele belemmering voor de takelwerkzaamheden. Het is meer dan indrukwekkend te zien hoe de machinist, begeleid door iemand op grond, stukje voor beetje het gevaarte exacte op de juiste plek zet.

Strakke gezichten

Tweedejaars studenten van het Markiezaat College kijken met strakke gezichten toe. Voor hen is dit een spannend moment. De afgelopen weken hebben ze veel tijd en energie gestoken in het opknappen van de affuiten, zoals de onderstellen van de kanonnen officieel heten. Al het houtwerk is vernieuwd en het blijft spannend of de loop wel precies past in de affuit. Nog een paar centimeter, nog een paar. En dan zakt die precies in het onderstel. Missie geslaagd.

Gezandstraald

Ook Martijn Buijs van Buijs Project is druk in de weer. Zijn bedrijf uit Hoogerheide is verantwoordelijk voor het opknappen van al het gietijzer van de affuiten en de kanonnen. ,,Alle delen zaten onder de roest. We hebben ze onder redelijk lage druk gezandstraald om te voorkomen dat ze beschadigen. Ze zijn van gietijzer en dat is een zacht materiaal waar je voorzichtig mee moet omspringen. Daarna hebben we er drie verflagen op aangebracht. Zodat ze de komende tien tot vijftien jaar prima kunnen doorstaan."

Renovatie

Het terugplaatsen van de kanonnen, die aan de oostkant staan en richting Roosendaal wijzen, is een van de laatste onderdelen van de grootschalige renovatie die het verdedigingswerk heeft ondergaan. Met bijna chirurgische precisie zijn stenen en voegsel van deels afgebrokkelde en door boomwortels vernielde muren stukje bij beetje vervangen, teruggebracht of hergebruikt. Een deel van het rijke militaire verleden van Bergen op Zoom is in oude grandeur hersteld. Dat was hard nodig. Het bouwwerk uit 1702, dat onderdeel uitmaakte van de door architect Menno van Coehoorn ontworpen vesting Bergen op Zoom, ging gebukt onder het loof dat tierig weelde op de vesting. Boomwortels kropen in ieder kiertje en gaatje, groeiden uit tot enorme exemplaren en bleken een verwoestend effect te hebben. Muren werden vernield, ontzet of brokkelden af.

Opening

Wie een kijkje wil nemen in het Ravelijn, kan zaterdag terecht tijdens de grootse opening. Het programma duurt van 17.00 tot 23.00 uur.