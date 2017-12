Kampioenenbal bij tafeltennisclub TCO'78 in Ossendrecht

OSSENDRECHT - In het bijna veertigjarige bestaan van tafeltennisclub TCO'78 uit Ossendrecht was het nog nooit voorgekomen dat de drie seniorenteams tegelijk kampioen werden. Dit seizoen lukte het wel.

Reden voor een feestelijke huldiging donderdagavond in De Drieschaar in Ossendrecht. Dat viel nog niet mee, lacht voorzitter Pascal van den Eijnden. ,,Met al die spelers was het lastig om een geschikte, gezamenlijke datum te vinden. Haha, absoluut een luxeprobleem inderdaad.''

Van den Eijnden, behalve voorzitter ook speler van het eerste team, dat de titel greep in de vierde klasse, spreekt van een unicum. ,,Ik heb voorzitters uit het verleden gesproken, maar die hebben dit ook nooit meegemaakt.''

Hoewel Van den Eijnden TCO'78 typeert als een gezelligheidsvereniging, steeg het fanatisme naarmate de titels naderbij kwamen. TCO 2 en TCO 3 werden in hun voorlaatste match al kampioen in de vijfde en zesde klasse.

Internet

Vlaggenschip TCO 1 won de laatste thuiswedstrijd met 10-0, maar rekende niet meer op de titel. ,,Wij hadden donderdag al gespeeld, Middelburg liet op vrijdag onverwacht steken vallen. We zagen zaterdagochtend op internet dat we zo toch nog kampioen waren geworden.'' Dat was uiteraard geen geschikt moment om de champagne open te trekken. ,,Dat halen we dus in bij deze huldiging.''

TCO 1 telt drie spelers met Ossendrechtse wortels, al woont Van den Eijnden nu in Hoogerheide en Robert Schroeijers en Joost van der Poel in Bergen op Zoom. ,,Dat we toch bij TCO blijven spelen, geeft aan hoe sterk de band is.'' Vierde teamlid Judith Morcus koos voor TCO toen ze vanuit Zeeland naar Halsteren verkaste. ,,Ze kende ons uit de competitie en vond ons een leuke club.''

TCO 2 bestaat uit Michiel van Dooren, Judith Rutte, Marc Palinckx en Lizanne Koolen, TCO 3 uit Jimmy Noordermeer, Dion van Dooren, Ronny Peeters en Marjolein van der Heijden. ,,Die laatste twee zijn doorgestroomd vanuit de jeugd.''

Spelen in de derde klasse lijkt Van den Eijnden best leuk. ,,Maar we hebben geen illusies dat we nog verder opklimmen. Laat ons maar lekker ballen in de regio. We zitten niet te wachten op competitieduels in Zoetermeer of Maastricht.''

'Derde helft'