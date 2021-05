Kamperen is koken op een gasstel en met een wc-rol onder de arm naar het toiletgebouw

Een idyllisch plekje. Er is niets van over. Groot was de desillusie toen ik er laatst rondstruinde. Via een gat in het hek kroop ik het al jaren gesloten campingterrein op. Wat een klerezooi. De receptie en recreatieruimte zijn kort en klein geslagen, schuttingtaal ontsiert de muren en overal ligt glas. Het water in het eens zo heerlijke zwembad kleurt inktzwart en het onkruid tiert er welig.