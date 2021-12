Kamperen aan de Boulevard kost straks een tientje per nacht, toerismebelasting omlaag en de VVV lijkt gered

Camperplek­ken Boulevard zijn razend populair, Bergenaren Bas en Jolanda komen er graag: ‘Kijk dat uitzicht’

BERGEN OP ZOOM - Dat je voor het vakantiegevoel geen honderden kilometers hoeft te rijden, daar weten Bergenaren Bas (64) en Jolanda (59) Brand alles van. Met hun camper staan ze geparkeerd aan de Boulevard. Op steenworp afstand van huis. ,,Dat uitzicht over de Binnenschelde is toch prachtig”, zegt Jolanda Brand. ,,Maar blijven slapen doen we hier niet. Het is net een racebaan.”

