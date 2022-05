Kamal (23) en Jeff (21) organiseren Rakata Festival in de tuin van Redemptoristenklooster

Voor Lies doet het onderzoek naar het geweld in Nederlands-In­dië er niet meer toe: ‘Leren er niets van’

BERGEN OP ZOOM - Diezelfde Nederlandse militairen waar Lies Rademaker-Vogt (83) chocolade van kreeg, sloegen Indonesische boeren in elkaar. Precies hetzelfde deden de ‘Jappen’ bij haar moeder. Voor de Bergse Lies doen de uitkomsten van het dekolonisatieonderzoek naar het excessieve geweld (1945-1950) in Nederlands-Indië er niet meer toe. ,,We leren er toch niets van.’’

