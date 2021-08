Kakkende daklozen turven: het is weer eens wat anders dan de tuinvogeltelling

© In ladingstanks van schepen die gevaarlijke vloeibare stoffen vervoeren blijven ook na het lossen restdampen achter. Voordat er een nieuwe lading in kan, moeten de tanks worden ontgast. Met een ventilator wordt er lucht door de tank gepompt, waardoor de dampen de buitenlucht in worden geblazen. Na klachten over (stank)overlast besloot het kabinet om het varend ontgassen allen nog toe te staan nabij dunbevolkte gebieden. Nu mag het onder meer nog op het Krammer-Volkerak, het Hollands Diep en in De Biesbosch. In de Steenbergse gemeenteraad is hierover onrust ontstaan omdat het ontgassen niet alleen stank veroorzaakt bij Nieuw-Vossemeer en De Heen, maar er ook stoffen als het kankerverwekkende benzeen in de lucht komen. Met een scheef oog is daarbij gekeken naar Tholen, want op het Schelde-Rijnkanaal is ontgassen verboden.