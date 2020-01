Kaartverkoop Bergse vastenavend start voor wie zijn neus ‘achternaar’ wil dweilen

Onderzoek verward gedrag kost gemeente tijd en geld, Bergen op Zoom krijgt er 81 mille voor

6:02 BERGEN OP ZOOM - Mensen die verward gedrag vertonen, gaan de gemeenten extra tijd en geld kosten. Zij zijn per 1 januari 2020 zelf verantwoordelijk voor onderzoek en beoordeling van verwarden wanneer een crisismelding komt. ,,We krijgen wel extra geld van de overheid en kijken of we daarmee toekomen”, zegt de Bergse wethouder Andrew Harijgens.