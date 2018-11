Kaartenactie voor zwaargewonde leerling 't Rijks Bergen op Zoom

De jongen was op weg naar school toen het gebeurde. ,,Hij was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats", zegt conrector Désirée Reijpert van de mavo. De impact is groot. Vooral voor het slachtoffer en zijn familie, maar ook op 't Rijks is de invloed groot. ,,We willen de jongen en zijn familie graag bijstaan", vertelt Reijpert. ,,We willen ze laten weten dat we in gedachten bij hen zijn, dat ze er niet alleen voor staan.”