Juvenaat verhuist na fusie met Mollerlyceum tijdelijk naar de Noordzijde Zoom

7 april BERGEN OP ZOOM - Eigenlijk is het nog slechts een administratieve handeling. Na dit schooljaar bestaat de ZoomMAVO in Bergen op Zoom niet meer. Maar daar is in de praktijk al vrij weinig van te merken. De leerlingen zijn twee jaar geleden verhuisd naar het Mollerlyceum en het gebouw van de ZoomMAVO is sinds die tijd ook niet meer gebruikt voor het geven van onderwijs.