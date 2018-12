Juvenaat, Roncalli en Mollerlyceum worden één school in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Het Juvenaat, Roncalli Scholengemeenschap en Mollerlyceum gaan samen. Bergen op Zoom houdt daardoor in de toekomst nog maar twee middelbare scholen over. Dat is een direct gevolg van het krimpende leerlingenaantal in de regio.

Dat vertelt Eugène Bernard, bestuursvoorzitter van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO): ,,Er zijn nu te veel scholen in Bergen op Zoom voor het aantal scholieren dat er in de toekomst is.”

In 2012 waren er in totaal 5.124 leerlingen in Bergen op Zoom. De verwachting is dat het aantal tot 2030 fors daalt. Vooral havo en vwo zouden het zwaar te verduren krijgen. De prognose is dat het aantal leerlingen daar met maar liefst 500 daalt, vergeleken met nu. Te weinig leerlingen om de vier scholen- ’t Rijks, Roncalli, Juvenaat en Mollerlyceum- overeind te houden en daarbij financieel gezond te blijven. Dat is de reden dat de scholen met elkaar zijn gaan praten en daar is dit voorstel uitgerold.

Enige oplossing

Bernard legt uit: ,,Bij een instroom van 100 leerlingen voor een vwo-opleiding kun je het makkelijk redden, als je ervan uit gaat dat in de vierde klas 25 leerlingen voor een van de vier profielen kiezen. Dan houd je groepen van 25 scholieren over. Maar als de instroom in het eerste jaar maar 40 is, dan valt de klas uiteen in vier klassen van tien leerlingen. Dat houd je niet in stand als school.”

Quote Het gymnasium moet niet verzanden in een grote scholenge­meen­schap, juist de uitstra­ling en de kleinscha­lig­heid moeten blijven Berend Buddingh’ En dus is samengaan tot een nieuwe school de enige oplossing, denken de besturen van de drie scholen. Dat vindt ook bestuursvoorzitter Berend Buddingh’ van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda eo (SKVOB), waar het Juvenaat onder valt. ,,De noodzaak is er. Ik denk dat we met deze samenwerking ook precies op tijd zijn en niet achter de feiten aanlopen.”

Kleinschaligheid gymnasium

Het belangrijkste voor het Juvenaat is dat het karakter van het gymnasium behouden blijft in de nieuwe school. Buddingh’: ,,Het gymnasium moet niet verzanden in een grote scholengemeenschap, juist de uitstraling en de kleinschaligheid moeten blijven.” Van de drie scholen is het gymnasium het oudste: het bestaat al 118 jaar. ,,Je kunt daarom ook zeggen: we hebben het al zo lang volgehouden, waarom zou dat voor de toekomst niet gelden? Maar je moet ook over je schaduw heen durven stappen. En kijken wat het beste is voor Bergen op Zoom en omgeving. En dan zie ik de oplossing eerder in samenwerking dan in concurrentie.”

Daar sluit interim-rector Titus Frankemölle van het Mollerlyceum zich bij aan. ,,We moeten uitgaan van wat hier in de stad nodig is: wat hebben de leerlingen nodig?” Daarbij is het niet de bedoeling om helemaal van nul te beginnen, zegt hij. ,,We hebben drie scholen met elk een eigen cultuur en identiteit. Die moeten we samenvoegen.”