Juvenaat in Bergen op Zoom start met pre-gymnasium: 'meer uitdaging voor leerlingen groep 8'

Het pre-gymnasium omvat twaalf bijeenkomsten op dinsdagochtend waarbij de leerlingen in lokalen met alleen andere pre-gymnasiasten les krijgen van docenten van het Juvenaat. Er is ruimte voor tenminste twee groepen van maximaal 25 kinderen. Alle basisscholen in de regio hebben inmiddels een informatiepakket ontvangen over het pre-gymnasium. Aanmelding bij het Juvenaat loopt via de basisscholen. Deelname is gratis.