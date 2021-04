Juvenaat haalt ruim tienduizend euro op voor stichting ZON

Het Juvenaat in Bergen op Zoom houdt jaarlijks een sociale actie. Vóór corona werd er dan bijvoorbeeld een souper georganiseerd in de aula. Dat kon nu uiteraard niet. ,,In voorgaande jaren haalden we zo’n twaalfduizend euro op”, zegt Brandsma. ,,Dus met dit bedrag zijn we heel blij. En trots: het is hoopvol dat leerlingen in deze vervelende tijd ook nog zich zoveel willen inzetten voor een sociale actie.”

Stichting ZON

De leerlingen kiezen ieder jaar zelf een goed doel uit. Voor dat doel wordt de hele dag, en ook daarvoor al, geld ingezameld. Dit jaar was dat stichting ZON. Deze stichting wil (meervoudig) gehandicapte kinderen in de maatschappij te laten opgroeien met hun leeftijdgenoten door zorggroepen in reguliere basisscholen te starten, zodat hun ontwikkeling gestimuleerd wordt en ze contact hebben met leeftijdsgenoten. Deze ZON-groepen zijn inmiddels gerealiseerd op basisscholen in Bergen op Zoom en in Halsteren. De stichting is ook bezig om een klas voor middelbare scholieren te starten, want ook jongeren van 12-18 jaar met een meervoudige beperking verdienen hun plaatsje in de maatschappij. ,,Goede doelen hebben het moeilijk in deze tijd”, zegt Brandsma. ,,Langs de deuren gaan mag niet. Voor onze leerlingen was het een uitdaging om toch een manier te vinden om geld in te zamelen. En dat ging sportiever dan ooit.” Hij lacht: ,,En dat mag ook wel, na al die online lessen thuis!”