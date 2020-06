Juvenaat en Mollerlyceum samen verder, Roncalli haakt af

De medezeggenschapsraad durft het volgens Jos Kusters, voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Middelbaar Onderwijs (OMO, waar het Mollerlyceum en Roncalli onder vallen), niet aan.

,,Anderhalf jaar geleden hebben we het Roncalli gevraagd mee te doen”, vertelt hij. Maar het proces verliep daarna moeizaam. Ouders en docenten waren bang dat de school het Daltononderwijs zou verliezen. ,,De mr is heel erg enthousiast over hun eigen visie en onderwijs en durft het daarom niet aan om na te denken over een nieuwe visie.”

Nieuwe onderwijsvorm

En dus gaat het proces verder, zonder de school. Kusters: ,,Die laten we nu even aan de zijlijn staan. Maar dat betekent niet dat ze helemaal weg zijn. We houden ze op de hoogte, laten zien waar we mee komen en wellicht komt er een moment dat we toch met de drie partijen doorgaan.”

Het Mollerlyceum en het Juvenaat zijn wel enthousiast over de samenwerking. Eind deze maand starten zes docenten, drie van elke school, onder begeleiding van een onafhankelijk, extern bureau met gesprekken voor de nieuwe onderwijsvorm.

Toe naar één gebouw

Volledig scherm Het Juvenaat. De bedoeling is dat het gymnasiale karakter van de school behouden blijft. © Pix4Profs/Tonny Presser Berend Buddingh’ van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda eo (SKVOB), waar het Juvenaat onder valt, vindt het jammer dat het Roncalli niet meer meedoet. Maar hij is enthousiast over de samenwerking met het Mollerlyceum. ,,We hebben nu de kans om een mooi, nieuw onderwijsconcept te bedenken. Waarbij we alle mogelijkheden kunnen bekijken.”

Dat de twee scholen uiteindelijk samen in een gebouw terecht komen, lijkt onvermijdelijk. Beiden zitten in een verouderd pand. Maar het schoolgebouw is van latere zorg, zegt Titus Frankemölle, rector van het Mollerlyceum. ,,Het belangrijkste is dat we het onderwijs voor de leerlingen op orde hebben. Daarna gaan we pas kijken naar de stenen. Die kun je dan letterlijk bouwen op basis van de onderwijsvisie.”

‘Iets te kiezen’

Dat er een nieuw concept komt, betekent volgens Kusters overigens niet dat de school slechts één onderwijsvorm aan zal bieden. ,,Er moet voor de leerlingen uit Bergen op Zoom en omgeving ook in de toekomst wel iets te kiezen blijven.”