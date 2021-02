Juf Jessica wist één ding zeker: ‘Ik ga Vastenavend niet zomaar voorbij laten gaan op onze school’

,,Jazeker, wij ook, hoor! Want hoewel het veel werk is zo’n film, hebben we intens genoten van de opnames. Bijvoorbeeld bij Hoeve Hildernisse, waar onze eigen Gròòtste Boer leut had met de varkentjes. Maar vooral ook van de opnames bij het Oude Stadhuis op de Grote Markt. Ineens trokken we zoveel bekijks. Sterker nog: de Bourgondiër vroeg ons of de Nar en Steketee even samen op een van hun balkons wilden gaan staan. Mensen op de Grote Markt begonnen te applaudisseren. Je merkt gewoon dat iedereen er weer zin in heeft.”