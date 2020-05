‘Juf geeft toch beter uitleg dan papa en mama’

Druk boenend met doekjes en desinfectiemiddel maken leerlingen uit groep 4/5 op de Montessorischool Bergen op Zoom hun tafeltjes schoon. Hun eerste schooldag sinds de corona-crisis hen thuis hield, zit er bijna op. Om 14.15 uur verlaten zij het pand, via de brandtrap.

Lekker bijgekletst

,,Wel wennen, zo’n halve klas”, vindt juf Femke Sebregts. ,,Morgen zie ik de andere helft pas. Superleuk, je mist ze toch. We hebben lekker bijgekletst. De meesten zijn blij dat ze weer naar school mogen.” Ze heeft de opstelling in haar klas op 1,5 meter ingericht.

Quote Normaal geven we elkaar altijd een handje. En een aai over de bol of een schouder­klop­je kan nu ook niet Femke Sebregts, leerkracht op de Montessorischool Bergen op Zoom ,,Lastig voor ons is dat we vanuit de Montessori-filosofie elkaar normaal altijd een handje geven. Een aai over de bol of schouderklopje kan nu ook niet. Maar ik heb wel iedereen persoonlijk begroet.” Volgens Sebregts wassen de kinderen goed hun handen. ,,En helpen schoonmaken deden ze altijd al. Afstand bewaren blijkt het lastigst.”

Wachten buiten de stippellijn

Volledig scherm Deze brandtrap bij de Bergse Montessorischool is er normaal alleen voor noodgevallen, maar dient in deze tijden van corona ook als officiële in - en uitgang. © Pix4Profs/Tonny Presser Voor de hoofddeur die normaal nooit open gaat, wacht Myrte van Gurp buiten de witte stippellijn op zoon David (6). Broer Servaas (9) zat in de groep die een kwartier vroeger begon en nu dus ook eerder klaar is. ,,Leuk om mijn klasgenootjes weer te zien”, vindt Servaas. ,,Thuis leren was moeilijker. Op school geeft de juf meer uitleg. Papa en mama kunnen soms wel en soms niet helpen.”

Quote Je kunt vooraf twee A4'tjes vol schrijven, maar werkt zo'n plan in de praktijk. Nou, gelukkig wel Esther Meesters, directrice Montessorischool Directrice Esther Meesters ziet dat na de aankomst ook het vertrek goed verloopt. ,,Je kunt vooraf twee A4'tjes volschrijven, maar werkt zo’n plan in de praktijk? Nou, gelukkig wel. De kinderen en ouders reageren rustig. En bij elke deur staat iemand van ons team. Morgen komt de rest van onze 270 leerlingen, ook in drie blokken om het kwartier.”

De pauzes verlopen eveneens gescheiden. ,,Een deel blijft op het plein, de andere twee groepen kunnen even heerlijk buiten spelen op het Bolwerk hierachter. Ze zijn ontspannen en vrolijk, maar verder zijn de reacties best gewoon. Het voelt meer als een maandag na een vakantieweek dan als de eerste schooldag van het jaar.”

Met attest de grens over naar Op Dreef

Dat vindt ook directeur William Jongenelen van Op Dreef in Putte, wiens 130 leerlingen ook om de dag op school komen. ,,Iedereen was blij elkaar te zien, maar de sfeer was niet heel anders. Ouders mogen niet het plein op, maar de docenten vangen de kinderen op. Die houden zich prima aan de looproutes. Voordeel is dat we een groot gebouw hebben.” Ouders van leerlingen die in België wonen, kregen een attest om de grens over te mogen.

Lachende gezichten bij Gummarus

Bij de Gummarus-school in Steenbergen spreekt directeur Wietse Visser van een soepele herstart. ,,We splitsen elke groep in een ochtend- en een middagploeg. We zijn heel blij alle 400 kinderen weer dagelijks te ontvangen. Fantastisch. Ze kwamen met lachende gezichten het plein op.”

Drie gekleurde voorsorteervakken

Daar zijn met gekleurde lijnen drie voorsorteervakken aangebracht. ,,Ons pand heeft drie ingangen en elke klas zijn eigen buitendeur. Dat beperkt het rondlopen binnen”, vertelt Visser in de pauze tussen blok één en twee, waarin toiletten, tafels en computers professioneel worden schoongemaakt.

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm Directeur Wietse Visser van de Gummarusschool in Steenbergen bij de gekleurde voorsorteervakken op het schoolplein die de 400 leerlingen in goede banen moeten leiden, richting de drie ingangen van het gebouw. © Pix4Profs/Tonny Presser

,,Er is hard gewerkt aan deze opzet en het pakt goed uit”, merkt Visser. ,,De verkeersstroom viel erg mee. Ouders hadden alle info goed gelezen en leven de afspraken na. De leerlingen ook trouwens.” Al geeft ook deze speciale eerste schooldag wat spanning. ,,De jongste kleuters lopen normaal met een ouder naar binnen, nu met een leerkracht. Even wennen, maar het verliep vlot.”

Ei kwijt kunnen

In kringgesprekken kon er over corona gepraat worden. ,,Na zo’n gekke periode moeten ze hun ei kwijt kunnen bij de juf of meneer. Maar waar wij volwassenen soms beren op de weg zien, blijken kinderen vaak erg flexibel. In groep 7 zei een leerling: ‘Laten we maar gewoon gaan werken hoor’. Mooi toch.”