Juf Anja neemt na 38 jaar afscheid van Blozekriekske: ‘Zij heeft het hele dorp grootgebracht’

De kinderen waren voor de gelegenheid geschminkt en verkleed. ,,De laatste dag is toch wel moeilijk”, vertelt de juf terwijl de blije kinderen om haar heen dartelen. ,,Ik heb hier bijna 38 jaar gewerkt, ik ken het hele dorp. Ik heb nu kinderen in de klas wiens ouders hier vroeger ook kwamen.’’



,,De klassen waren niet altijd zo klein, maar de laatste jaren ging het steeds minder. Er wordt nu gekozen voor langere openingstijden, want de peuterspeelzaal is maar een paar uurtjes per dag open. Ik ga de kinderen heel erg missen.” De kinderen haar ook, weten ze te vertellen. ,,Juf Anja is heel lief”, vindt de 3-jarige Joey. ,,We hebben slingers in de lucht gegooid.”