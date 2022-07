Jubileumfestival verplaatst en een processie door Steenbergen: ‘Geweldig jubileumjaar’

Allereerst nieuws: het jubileumfestival dat op 2 tot 4 september zou plaatsvinden in het centrum van Steenbergen, wordt verplaatst naar december. ,,Er is dat weekend al zoveel te doen", zegt De Groen. ,,De Muza-feesten zijn dan in Dinteloord, maar ook de jaarmarkt. Zonde om zoveel tegelijk te hebben, dus we verplaatsen het.” Waar en wanneer het precies gaat zijn, wordt pas later bekend.

Processie door Steenbergen

Nieuw in de planning is de Sint Annaprocessie die zondag 18 september wordt gehouden. ,,Een soort Maria Ommegang zoals dat elk jaar in Bergen op Zoom plaatsvindt, maar dan over het geloof in Steenbergen.” Ook de katholieke kerk heeft 750 jaar geschiedenis in de gemeente. Die wordt afgebeeld in een optocht vol dans, theater en muziek. ,,Je zal iets aanschouwen waarbij ook degenen die geen link hebben met het katholieke geloof vermaakt kunnen worden. Verrassend he, zoiets hebben we nog nooit gehad in Steenbergen.”