Jubileumfeest van Pappegatters voor 'vastenavendvolk, een middag om van te kwijlen'

Ook bij het 11de, 22ste en 33-jarig bestaan hebben de mannen en vrouwen van het dweilorkest De Pappegatters van zich doen spreken.

Tijdens het 11-jarig bestaan werd de gevel van café De Blauwehand, de thuishaven van De Pappegatters, omgebouwd tot Thaliagevel. Tijdens de viering van het 2 x 11 jaar bestaan werd de notenbalk van het Bergse volkslied Merck toch hoe Sterck op het Beursplein aan het Bergse volk aangeboden en bij het 33-jarig bestaan werd de notenbalk afgebouwd en voorzien van het eerste couplet van Merck toch hoe Sterck. Toen werd ook aan alle vastenavendvierders een rondje gegeven in een grote draaimolen.

Recepties

,,We houden niet van recepties, maar willen altijd wel tijdens een jubileumviering het vastenavendvolk bij het feest betrekken'', zegt secretaris en slagwerker John Kuiper.

Toch had het weinig gescheeld of het 44-jarig bestaan was niet gehaald. Het ledental van de Pappegatters liep de afgelopen jaren wat terug en de toekomst zag er weinig rooskleurig uit.

Dweilband Nietemoeieluk, die met hetzelfde probleem kampte, bood uitkomst. De twee dweilbandjes gingen samen verder onder de naam NieTeMoeielukDePappegatters.

Het dweilorkest gaat zondag onder het motto Ge Mot Markieze Kul het vastenavendvolk als jubileumgeschenk 'een onvergetelijke middag' bezorgen in De Hofzaal van Het Markiezenhof. ,,Het wordt een middag om van te kwijlen'', belooft Kuiper. ,,Wij staan als orkest weer garant voor een geweldige vastenavendbeleving. Om 15.33 uur zal in de Hofzaal het gratis spektakel van start gaan. Het zal de geschiedenisboeken ingaan als onvergetelijk.''

Het dweilorkest, dat te herkennen is aan de opvallende rode broeken en donkerblauwe jassen, is volgens Kuiper opgericht op 12 september 1974 in de Katharina Bar aan het Sint Catharinaplein. De oprichters waren Hans Boschman en Ferd Quik, die lid waren van een cafévoetbalploeg die daar gevestigd was en die net als veel anderen in die tijd een dweilbandje wilden beginnen.

Bijdrage

De dweilband telt momenteel achttien musicerende leden. Kuiper: ,,Onze doelstelling is om in de vastenavendperiode zoveel mogelijk weg te gaan om in eerste instantie musicerend en in tweede instantie een meer algemene bijdrage te leveren aan de Bergse vastenavend.''

De naam Pappegatters is volgens de secretaris afgeleid van het Belgische riviertje Papengat dat uitstroomt in De Zoom.

De dweilband heeft ook serieuze kanten. Zo is er een bestuur waarvan Henk van de Watering voorzitter is. Maandelijks wordt er contributiegeld geïnd en spaargeld voor de drankjes.

Vóór de zomervakantie wordt er een keer of acht gerepeteerd en vanaf begin september wekelijks in een locatie op het Lambertijnenhof. Een muzikaal leider heeft de band niet. Kuiper: ,,Dat zijn we allemaal.''