Jubelstadje verzuipt, maar redden hoeft niet

Stille revolutie achter uw stopcon­tact: vier keer zoveel groene stroom in West-Bra­bant

8 februari De kans dat er een windmolen of zonnepark bij u in de wijk komt, is niet zo groot. Maar er moeten de komende tien jaar wel honderden hectares aan zonnepanelen en een stuk of twaalf windmolens bij komen, in onze regio.