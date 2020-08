Jozefbeeld is puntje op de i voor kantoorvilla

BERGEN OP ZOOM - Een bijzonder moment voor Donald Bezemer: na bijna vier jaar de pastorie Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in bezit te hebben, werd gisterochtend het oude Jozefbeeldje in de nis aan de voorkant teruggeplaatst. Aan pastoor Paul Verbeek de eer het beeld te overhandigen aan de ondernemer, die van de pastorie een kantoorvilla maakte.

Vier jaar geleden besluiten Donald en zijn vrouw Leoniek Bezemer het leegstaande Jugendstilpand om te toveren tot een stijlvolle kantoorvilla voor ondernemers. Het pand staat op dat moment alweer zeven jaar leeg. Zonde, want het is een pareltje vol bijzondere verhalen, vinden Don en Leoniek.

Lees ook Pastorie Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Bergen op Zoom verandert in moderne kantoorvilla Lees meer

Het stel begint aan een intensieve renovatie. Hun missie: de oude elementen van dit pand zoveel mogelijk in ere herstellen. Dat lukt, alleen blijft er één ding angstvallig leeg: de nis aan de voorkant van het gebouw. Hier stond jarenlang een beeld, tot 1991.

Verheugd met terugplaatsing

Donald Bezemer: ,,Toen we dit pand kochten, hebben we uitgezocht hoe dat zat. Er stond een Jozefbeeld van pastoor Jos de Meulemeester. Toen hij uit het pand vertrok, is ook het beeld in de nis weggehaald. Dat beeld was namelijk aan hem gelinkt.’'

Quote Als je ziet wat zij hebben gemaakt van de oude pastorie, kan ik daar alleen maar vol lof over spreken. Met genoegen overhandig ik dan ook dit Jozefbeeld. Paul Verbeek Maar zo’n lege nis, dat ziet er niet heel uitnodigend uit. En dus besluiten Donald en Leoniek contact te leggen met de naastgelegen Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. ,,De pastoor beloofde ons toen dat het beeld zou worden teruggeplaatst. Nu, bijna vier jaar later, is het moment daar. Wij zijn verheugd.’'

Niet alleen Donald is blij, ook pastoor Paul Verbeek straalt tijdens de overhandiging van het beeld. ,,Dit is ook voor mij een bijzonder moment. Ik vind het altijd heel belangrijk dat er zorgvuldig met erfgoed wordt omgegaan. De familie Bezemer doet dat. Als je ziet wat zij hebben gemaakt van de oude pastorie, kan ik daar alleen maar vol lof over spreken. Met genoegen overhandig ik dan ook dit Jozefbeeld.’'

Vernoemd naar pastoor

Het verhaal achter het beeld, dat gemaakt is van terra cotta, is ietwat opmerkelijk. Verbeek: ,,Je zou hier wellicht eerder een Lourdesbeeld verwachten, gezien de naastgelegen Lourdeskerk. Maar pastoor De Meulemeester had daar zo zijn eigen ideeen over; hij besloot een Jozefbeeld te plaatsen voor de tijd dat hij er zat. Vernoemd naar zijn eigen naam, Jos.’'

Het beeld wordt zeer binnenkort teruggeplaatst door Donald en Leoniek. Hoe, dat zoeken ze nog even grondig uit. Want zo’n origineel exemplaar mag vooral niet beschadigen, vinden ze beiden. ,,Voor ons maakt dit beeld het pand nu écht af’', aldus Leoniek, die de gehele interieurstyling voorhaar rekening nam. ,,Na vier jaar kunnen we alleen maar zeggen dat we ontzettend blij zijn met de keuze die we destijds maakten. Dit pand zit vol bijzondere verhalen. Dat is te gek.’'