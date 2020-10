Jozef Mahieu ontrafelt levens gesneuvelden Tweede Wereldoorlog

BERGEN OP ZOOM - Plot 1, rij E, graf 5. Nightingale, James Gorden. A2363. Kille gegevens. Dit is zijn laatste rustplaats. Van James Nightingale. Op 2 november 1910 geboren in Brantford, Ontario, Canada. Zijn ouders, Gordon Ernest Nightingale en Mary Adeline zijn kort ervoor getrouwd. Een moetje zouden we zeggen. Onderzoeker Jozef Mahieu geeft de gesneuvelde strijder een gezicht.

Op 20 oktober 1944 is het jonge leven van Nightingale voorbij. Hij sneuvelt tijdens operatie Suitcase, de opmaat naar de bevrijding van West-Brabant. Ergens in de omgeving van de Essensteenweg, Maria ter Heide. Net over de grens.

Luitenant is hij. Maar eigenlijk elektricien van beroep. Hij geeft zijn goede baan in Canada eraan en meldt zich in 1941 voor militaire dienst. Komt uiteindelijk bij het Lincoln en Welland Regiment dat op 27 oktober 1944 Bergen op Zoom bevrijdde. Maar dat maakte hij niet meer mee.

Nu is hij een van de ruim 2400 jongens die begraven liggen op de twee militaire begraafplaatsen aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom. Hun verhaal kenden we tot nu toe amper. Een steen, een naam, een jaartal, een regiment. Punt. Uit.

Monsterklus

Quote Een regelrech­te oorlogsmis­daad, maar hij is nooit gevonden Jozef Mahieu, Faces to Graves Bergen op Zoom Langzaam verandert dat. Via het project dat Faces to Graves Bergen op Zoom heet. Het verhaal van al die vaak jonge jongens achterhalen. Dat is het doel ervan. Hen een gezicht geven. Een monsterklus. Inmiddels hebben vrijwilligers van zo'n tweehonderd gesneuvelden een verhaal. Zoals van James Nightingale.

Zijn leven is opgetekend door Jozef Mahieu, een van de vrijwillige onderzoekers. De afgelopen jaren heeft hij inmiddels 150 levens uitgespit. Dat van Nightingale is niet bijzonder, zegt hij. Maar dient hier slechts als voorbeeld. ,,Het waren heel gewone jongens. Vaak met Schotse of Ierse voorouders. Een vader die gevochten had in de Eerste Wereldoorlog. Dat heldhaftige, die mentaliteit om te willen vechten, dat kunnen wij ons hier niet voorstellen."

Berichtje

,,Dit zijn jongens die gewoon hier door de straat zouden kunnen lopen. Ze gingen in dienst. Vaak met het idee dat ze er beter van konden worden. Een opleiding konden volgen. Velen waren nog nooit van huis geweest. Buiten het eigen dorp. Ze sneuvelden hier. En de familie kreeg een berichtje dat ze ergens in Frankrijk zijn gevallen, dat dit Nederland was wisten ze amper."

Volledig scherm Het graf van de Canadese militair James Nightingale in Bergen op Zoom. © DICK.VERMAAS- FOTOGRAFIE

Mahieu kan voor gegevens terecht in een reeks van Canadese archieven, maar ook door simpelweg een naam te googelen ontdekt hij soms bijzonderheden over iemands leven. ,,Je ziet soms een los draadje aan een trui zitten, waar je aan gaat trekken, waardoor je een stukje leven ontrafelt."

Zweden

,,Zo stuitte ik op een verhaal in een Zweedse krant. Want de familie van die gesneuvelde militair was van Zweden naar Canada verhuisd. Met google translate kon ik die tekst vertalen." En zo kon hij meer 'kleur' geven aan deze ene dode. ,,Soms vind je bijvoorbeeld in een keuringsrapport een verhaaltje."

Volledig scherm Onderzoeker Jozef Mahieu. © peter van trijen/pix4profs

En van James Nightingale kon Mahieu noteren dat die in 1941 1,83 meter lang is, 77,5 kilo weegt en bruin haar en blauwe ogen heeft. Wat de Bergenaar doet is 'droog' onderzoek. Contact met de familie is er niet. Soms wel, door toeval. ,,Zo ontmoette ik een keer een vrouw op een van de begraafplaatsen aan de Ruytershoveweg. Ze bezocht het graf van haar overgrootvader. Ze had een foto op een dressoir thuis. Meer niet. Haar heb ik alle informatie die ik had gemaild."

Ontzag

Want als er een ding zeker is, de belangstelling vanuit Canada, maar ook Engeland, voor de gesneuvelden die in Bergen op Zoom begraven liggen wordt alleen maar groter. En met elk onderzoek dat Mahieu groeit zijn ontzag voor de strijd die is geleverd. De zware gevechten bij Wouwse Plantage. De allesverwoestende slag om Woensdrecht. De gruwelen. Zoals de Duitser die een handgranaat in een kelder gooit waar burgers zich verschuilen. ,,Een regelrechte oorlogsmisdaad, maar hij is nooit gevonden."

Het zal nog jaren duren voordat elke gesneuvelde een verhaal heeft. De bedoeling is dat ze straks allemaal zijn te vinden in een database die door iedereen online is te raadplegen. En in het nieuwe bezoekerscentrum aan de Ruytershoveweg dat in voorbereiding is.

Volledig scherm James Nightingale © Faces to Graves BoZ