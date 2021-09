Jorge opende melktap: ‘zo alleen met de koeien is ook maar eenzaam’

Met coronabe­wijs voor toeschou­wers, maar de bal rolt weer op de voetbalvel­den

31 augustus WOUW - De bal rolde zaterdag weer als vanouds in de regio, op de finaledag van zowel het Dorpentoernooi in Wouw als in Hoogerheide waar Meto gastheer was van de Zuidwesthoek-cup. Voor spelers, trainers, supporters en bestuurders was het een dag waar lang naar werd uitgekeken.