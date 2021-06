Jordy, Joey en Jeroen nemen Huijbergse horecazaken de Pan en Fleurian over: ‘Alles blijft hetzelfde’

Jordy van Dongen (24) en Joey Cloots (22) zijn al jaren in dienst bij de familie Pieters. Jordy vertelt dat hij al langer droomt van een eigen horecazaak. ,,Om de zaak alleen te gaan draaien is lastig. Ik besprak mijn plan met Joey, en die zag er wel wat in om samen de zaak over te nemen. We kennen elkaar al langer, we hebben een goede klik.”



Drie weken geleden sloot Jeroen van Dam (25) zich bij het duo aan. ,,Ik sta momenteel nog voor de klas, maar dat bevalt me niet”, zegt Jeroen. Hij heeft regelmatig in de cafetaria geholpen.



Lian is blij dat het drietal de zaak overneemt: ,,Deze jongens hebben er zin in, en ik ben ervan overtuigd dat ze zullen slagen.”