Jordi (19) zit achter de Facebookpagina Tholen Toen en Nu: ‘Ik ben trots op de hele stad’

Jong in...THOLEN - Jordi Bosman (19) is zo trots op zijn stad dat hij samen met zijn opa de Facebookpagina Tholen Toen en Nu beheert. ,,Als de gebouwen in de Hoogstraat konden praten, zou je blijven luisteren.”

Je hebt een tussenjaar tijdens de pandemie. Vermaak je je wel?

,,Ik vermaak me prima. Ik word er creatief van en doe dingen die ik normaal nooit zou doen. Zoals de Facebookpagina Tholen Toen en Nu. Dat is tijdens corona begonnen. Ik heb alle fotoalbums van mijn opa en oma meegenomen om de foto’s in te scannen. Het is monnikenwerk, maar erg belangrijk. Er hoeft maar één keer iets te gebeuren, zoals een brand, en die foto’s zijn voorgoed verloren.”

,,We delen oude foto’s en maken foto’s op dezelfde plek, zodat je kunt zien hoe anders het toen was vergeleken met nu. Mijn opa heeft zijn hele leven foto’s van Tholen verzameld. De oudste exemplaren komen uit het einde van de negentiende eeuw. Samen met opa rijd ik naar de plaats van de oude foto’s; vaak weet hij nog wel wie waar woonde en wat er allemaal gebeurd is. We vinden het allebei hartstikke leuk. Ook interview ik mijn opa nu om zijn levensverhaal vast te leggen. Hij heeft niet het eeuwige leven en ik zou het mooi vinden als de generaties na mij hem op die manier kunnen leren kennen.”

Valt er wat te beleven in Tholen?

,,Ik heb 16 jaar lang in Sint-Maartensdijk gewoond. Elke zomer kwam de hele karavaan van Belgen en Duitsers door onze straat op weg naar de camping. We vroegen onszelf altijd af wat die mensen hier toch deden, want er is niks te beleven op dit eiland. Misschien vinden mensen dat juist lekker: de rust. Als mensen horen dat ik van Tholen kom, maken ze grappen over dat de tijd hier stilstaat.”

Voel je je een echte Tholenaar?

,,Ja. Mijn opa zei altijd: een echte Tholenaar is er eentje die niet zeurt, hard werkt en die goed voor zijn gezin zorgt. Iemand die doorgaat waar andere mensen stoppen. Of ik dat ben? Ik hoop het. Mijn halve familie komt hier vandaan, dus dan denk ik dat ik wel mag zeggen dat ik een Tholenaar ben. Maar ja, wat is een Tholenaar? Gewoon iemand die op Tholen woont. Zo bijzonder zijn we nou ook weer niet.”

Ben je bang dat, door de komst van Gall en Gall en Primera op het Terreplein en de verhuizing van Kruidvat, het centrum leegloopt?

,,Ik vind het een doodsteek voor de middenstand in de binnenstad. Vroeger hadden ze meer dan honderd winkels in de binnenstad, dat kun je je nu niet inbeelden. Al maken ze het ook niet erg toegankelijk wat parkeren betreft, daar mag wat aan veranderen.”

,,Ik vind het moeilijk een favoriete plek in Tholen te kiezen. Ik ben trots op de hele stad. De Hoogstraat is het oudste gedeelte van Tholen. Het heet de Hoogstraat omdat het een dijk is die hoger ligt dan de rest. Men zegt ook dat ze ‘op’ de Hoogstraat wonen. Het is de eerste dijk waar ook de eerste woningen gebouwd werden. Er stond een tolhuis om tol te heffen. Daar komt Tolen, oftewel Tholen, vandaan. Ik vind het gewoon heel bijzonder hoeveel hier gebeurd is.”

Jordi Bosman (19) Woont met: vader Karel en moeder Brandine

Huisdieren: kat Louis, hond Sammie

School: heeft een tussenjaar, doet een thuisstudie cultuurgeschiedenis

Bijbaantje: helpt mensen in de tuin en zijn broer met zijn nieuwe huis

Hobby’s: beheert samen met zijn opa de Facebookpagina Tholen Toen en Nu, zit bij toneelvereniging de Rederijkers en werkt aan tv-serie Thoolneel

Verliefd: nee