Jongerenoverlast Keurvorstenweg Bergen op Zoom moeilijk aan te pakken

,,We weten dat er in de buurt overlast is van jongeren en we surveilleren er sinds augustus extra", zegt Willem-Jan Uytdehage van de politie. ,,Maar we kunnen pas echt iets ondernemen wanneer we ze op heterdaad betrappen. Bewoners moeten niet wachten tot de volgende dag, maar meteen bellen en kentekens noteren van auto's of scooters."