Jongerenbus Ravelijn gaat jeugd naar buiten trekken

Motie van treurnis deert wethouder De Waal niet

22:43 HOOGERHEIDE - De motie van treurnis die de oppositiepartijen AKT en PvdA donderdagavond indienden tegen wethouder Hans de Waal over diens optreden in de bomenkwestie is zonder verdere steun in de raad verworpen. Het college gaat proberen de zaak in der minne te schikken.