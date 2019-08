Jongerenborrel om Woensdrechtse jeugd te winnen voor de politiek

PUTTE - Een borrel voor jongeren uit de gemeente Woensdrecht die ideeën of meningen over hun woonplaats hebben en in politiek geïnteresseerd zijn. Daarmee hopen drie gemeenteraadsleden en de Jongerenraad meer te leren over wat er leeft onder de jeugd.

De jongerenborrel op vrijdagavond 6 september in Snookerpalace Putte is een initiatief van de 22-jarige Putse Laura de Waal, die sinds de vorige verkiezingen namens ABZ in de gemeenteraad zit, met haar collega's Jeroen van de Ha (20) van D66 en VVD’er Robbert-Jan Willeboordse, beiden uit Hoogerheide.

Belangen van jongeren verdedigen

,,Toen ik me verkiesbaar stelde, wist ik zeker: ik ga een verschil maken voor de jongeren in deze gemeente. Ik zou luisteren, meedenken en hun belangen verdedigen in de raad. Achteraf bleek dat makkelijker gezegd dan gedaan”, erkent De Waal.

Niet suf en niet saai

,,Politiek is niet suf, politiek is niet saai. En zelfs al wil je niet in de gemeente- of jongerenraad gekozen worden, dan nog kun je je inbreng hebben”, is haar stellige overtuiging. ,,Maar dan moeten wij als jonge raadsleden wel de mening van jongeren kunnen peilen over politieke vraagstukken.”

Informeel kennis maken met gemeente en politiek

Quote Iedereen die actief wil meedoen in de politiek is welkom, maar ook jongeren die alleen hun mening of steun willen geven Laura de Waal, ABZ-raadslid in gemeente Woensdrecht Zo ontstond het idee voor een borrel om jongeren informeel kennis te laten maken met de gemeente en de politiek. De Waal zocht contact met de Jongerenraad. ,,Die heeft nu niet zo veel actieve leden meer, maar wel een hechte, harde kern.”

Drie consumpties gratis

Van der Ha en De Waal staken vorige week de koppen bij elkaar met jongerenraadvoorzitter Kaan Ercel uit Hoogerheide, Justin Martina Disco uit Woensdrecht en Ossendrechtenaar Daniel Zelic in Snookerpalace Putte. Daar begint de jongerenborrel op 6 september om 20.30 uur. De eerste drie consumpties worden aangeboden door de gemeente.

Politieke interesse

,,Iedereen met politieke interesse die actief wil meedoen om onze gemeente zo leuk mogelijk te maken voor de jeugd is welkom, maar ook jongeren die alleen hun mening of steun willen geven. De borrel moet jongeren bij elkaar brengen en laten zien dat het niet zo moeilijk is om iets te organiseren. Het wordt een gezellige avond, zonder dat het een KPJ-feest wordt.”

DJ Kroescontrol