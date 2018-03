Jongeren nemen bezit van Markiezenhof in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een maquette van een duurzaam gebouw, drie poppen die op originele wijze zijn aangekleed en een schilderij van een toren met daarin een zeemeerman. Dat is slechts een kleine greep uit de kunstwerken die jongeren tot en met 18 april exposeren in het Markiezenhof in Bergen op Zoom.

Alle exposanten doen een gooi naar de Juniorprijs der Markiezen 2018. Die wedstrijd is een initiatief van de Stichting Vrienden van het Markiezenhof en is bedoeld om jongeren tussen de twaalf en achttien jaar een podium te geven. ,,Het idee voor de jongerenprijs is in 20008/20009 ontstaan’’, zei Helène van Oorschot, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Markiezenhof, maandagavond bij de opening van de expositie. ,,In 2010 deden er vier scholen mee. Nu zijn dat er elf. De deelnemers komen van de hele Brabantse Wal.’’

Ruim tweehonderd jongeren dienden in totaal 105 inzendingen in. Uit dat aanbod is een selectie gemaakt van 28 kunstwerken van 78 leerlingen.

Inspireren

Het thema van de wedstrijd is dit jaar ‘Open your mind’. Iedere deelnemer liet zich op geheel eigen wijze door dit thema inspireren. Zo schilderde Myrthe van Riet (14) van ’t Ravelijn haar eigen versie van de toren van het Markiezenhof. ,, Dat ik de toren uitkoos is niet zo gek. Ik heb die altijd al heel mooi gevonden, zeker omdat daarin een zeemeerman is te vinden. Dat is heel bijzonder.’’

Of ze een kans maakt op de Juniorprijs, durft Myrthe niet te zeggen. ,,De meeste kunstwerken heb ik nog niet in het echt gezien, alleen op film. Maar ik zag wel dat er hele mooie voorwerpen tussen zitten.’’

Sterre, Mike, Iris, Pepijn, Thijs en Stan van het Mollerlyceum hebben gezamenlijk een gebouw ontworpen dat op vier plekken trapsgewijs omhoog loopt. Pepijn: ,,Het is niet alleen opvallend door het ontwerp. We hebben het ook duurzaam gemaakt met zonnepanelen en de mogelijkheid water op te vangen.’’

Voelen

Bibi, Carmen, Daantje en Veerle, ook leerlingen van het Mollerlyceum hebben drie poppen in kleren gestoken die je niet alleen kan zien, maar die ook uitnodigen om te voelen. ,,En bij het maken van de kleren hebben we van alles gebruikt’’, zegt Carmen. ,,Stofjes natuurlijk, maar ook servetten en zelfs ijslollystokjes.’

De prijsuitreiking is op 18 april. De winnaars van de eerste, tweede en derde prijs worden uitgekozen door een vakjury.

Ook is er een publieksprijs. Bezoekers van de expositie krijgen een formulier mee waarop ze hun voorkeur kenbaar kunnen maken.