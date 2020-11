Jongeren kampen met verveling en eenzaamheid: ‘Het is barre ellende’

Wie denkt aan een coronarisicogroep, denkt al snel aan ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem. toch zijn jongeren volgens gezondheidspsycholoog Bjarne Timonen ook een risicogroep. Niet fysiek, maar op psychologisch vlak. Als de stijging van depressieve klachten en verslavingsproblematiek onder jongeren zo doorgaat, lopen de wachtlijsten van de GGZ enorm op. ,,We hebben het over IC’s die overlopen, maar bij de GGZ is er ook een probleem wat betreft de wachtlijsten’’, legt Timonen uit. ,,En dat is minstens net zo schadelijk.”



Psychische klachten nemen toe

Hoewel het gros van de jongeren nog fysiek gezond is, heeft de coronacrisis een groot emotioneel effect. ,,Sociaal contact is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het brein. Dat helpt jongeren om sociaal gedrag aan te leren en dat heb je nodig om te kunnen functioneren in je latere leven. Omdat ze weinig sociaal contact hebben, nemen psychische klachten toe.’’