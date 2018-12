Jongeren gaan zelf de wijk in tegen vuurwerkoverlast in Bergen op Zoom

Het Flying Team is in bijna alle Bergse wijken actief. En in Halsteren. ,,Noordgeest is relatief rustig", zegt Den Boef, terwijl we de brug over de Burgemeester Wittelaan oversteken. Hij is opgegroeid in de wijk. Kent ieder speeltuintje, ieder steegje. Net als de drie jongens met wie hij op pad is. De vier laatste dagen van het jaar lopen ze samen door de wijk.