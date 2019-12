Jongeren gaan Bergse wijken in tegen vuurwerkoverlast

BERGEN OP ZOOM - De ene knal naar de ander. Zo rondom de jaarwisseling ervaren mensen weleens vuurwerkoverlast. Zo ook in Bergen op Zoom. Om te zorgen dat alles veilig verloopt, gaan de Flying Teams van WijZijn Traversegroep de wijk in. Zij gaan met jongeren het gesprek aan over vuurwerkoverlast. "We willen niet alleen overlast tegengaan, maar jongeren ook uit de problemen houden", zegt coördinator Clint Koolen van WijZijn.

Issam Tajarni en Adam El Farissi verzamelen bij de Pieter Breugelstraat. Dit is het vertrekpunt van een ronde van drie uur. Onderweg spreken zij met jongeren over vuurwerkoverlast. Ze spreken jongeren aan op hun gedrag als ze zich niet houden aan de regels en gaan met jongeren die geen vuurwerk afsteken in gesprek over de jaarwisseling. "Iedere avond gaan er twee jongeren de wijk in. Dit zijn jongens met een breed netwerk, waardoor het voor hen makkelijker is om jongeren aan te spreken", zegt Clint.

In bijna alle Bergse wijken

Het Flying Team is in december actief in bijna alle Bergse wijken, in Halsteren en Lepelstraat. "Voordat het team de ronde start hebben zij contact met de politie. Zij geven aan in welke wijken ze de meeste meldingen ontvangen. Daarom adviseren wij mensen die vuurwerkoverlast ervaren dit te melden via het algemeen nummer van de politie, dan komt het ook bij ons terecht", zegt Clint.

Het team start vandaag in Borgvliet. "In vergelijking met voorgaande jaren is het veel rustiger in de wijk. We merken dat jongeren beter aanspreekbaar zijn en dat komt mede door de naamsbekendheid van het Flying Team. Jongeren spreken jongeren aan en dat werkt goed", zegt Issam, die al tien jaar binnen het Flying Team actief is. De meeste overlast ervaren ze dit jaar in de wijken Zeekant en Gageldonk-West.

Vuurwerkoverlast tegengaan

Naast het Flying Team in de wijken, geeft WijZijn Traversegroep ook vuurwerkvoorlichting bij basisscholen en middelbare scholen in Bergen op Zoom en omstreken. "Dit jaar zijn vuurwerkvoorlichtingen echt een succes. We hebben veel jongeren bereikt", zegt Clint.