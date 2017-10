Jongeren dragen bevrijding in Bergen op Zoom

Canadays Lecture

In die kerk begint om 20.00 uur de Canadays Lecture. Ook hier jongeren in de hoofdrol. Ze vertellen verhalen, houden voordrachten die te maken hebben met oorlog, met bevrijding. En generaal bd Ton van Loon die in 2006-2007 commandant was van de ISAF-troepen in Afghanistan praat over zijn ervaringen in die periode. Thema van de avond is Vrijheid is een werkwoord.