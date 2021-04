Jongeren ‘chillen’ op Bergse parkeerplaatsen, maar buurt wordt gek van herrie

COLUMN We kozen de partij met de minste integri­teit en kregen de leugen

2 april ,,Vroeger had je de waarheid en de leugen”, zegt de topadvocaat terwijl hij het laatste nieuws over Mark Rutte checkt. ,,Zo simpel is het allang niet meer.”Hij praat over spinning. Over spindoctors die het beleid van een politieke partij en een bewindspersoon zo mooi mogelijk verkopen. De nadruk ligt daarbij niet per se op transparantie en eerlijke informatie.