Jongeren bij herdenking Canada in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De herdenking van de Canadese strijders die sneuvelden bij de Slag om de Schelde in 1944 en elders in Nederland, trekt dit jaar voor het eerst een groep jongeren naar de oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom. ,,Indrukwekkend dit”, zegt de 16-jarige Bram Bom uit Steenbergen.

Hij en enkele andere scholieren van het Mollerlyceum zijn zondag aanwezig om te herdenken tijdens de Memorial Day of Canada in the Netherlands. Om stil te staan bij alle Canadezen die tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden op Nederlandse bodem. Jongens nauwelijks ouder dan de middelbare scholieren. Die huis en haard achterlieten voor onze vrijheid en dat moesten bekopen met de dood.

‘ Dit mag niet worden vergeten’

Het is een indrukwekkende bijeenkomst op de Canadese oorlogsbegraafplaats. Met laag overvliegende propellervliegtuigen van de vliegbasis Woensdrecht. En toepasselijk muziek van een doedelzak, gevolgd door de Last Post op trompet. Voor het eerst trekt de herdenking een groep middelbare scholieren. ,,Als je hier staat realiseer je dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dit mag niet vergeten worden”, zegt de 16-jarige Bom.

‘Zijn we bevrijd?’

Bergen op Zoom mag dan 74 jaar geleden zijn bevrijd van de Duitse bezetter, toch leven we nog altijd niet in vrijheid, zei burgemeester Frank Petter. Hij haalde de aanslag van zes jaar geleden op het gemeentehuis in Waalre aan. En de bedreigingen aan adressen van collega-burgemeesters die noodgedwongen met gezinnen moeten onderduiken. ,,Dan kun je je afvragen, zijn of waren we bevrijd?”

Quote Vrijheid is niet vanzelf­spre­kend Bram Bom, Scholier Mollerlyceum

Een dag eerder, zaterdagochtend, is in de stromen regen stilgestaan bij de 1.400 Britse oorlogsslachtoffers die tijdens de bevrijding sneuvelden.Ze liggen op de Britse begraafplaats. Pal naast de Canadese. ,,We kunnen geen vrijheid vieren zonder eerst te herdenken”, zei Hans Stumpel van stichting Bevrijding Brabantse Wal. Vervolgens vertelde hij het verhaal van de vier broers Garland, die als RAF-militairen omkwamen in de strijd. De oudste, Pat Garland, ligt begraven op de voorste rij van de begraafplaats in Bergen op Zoom.

