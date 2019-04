Jongeren bieden senioren gratis Paaslunch aan in Hoogerheide: ‘Mooier dan dat wordt het niet’

Een hecht clubje maatschappelijk betrokken jongeren is het. Bente Hogendoorn (18), Kiki Dusebout (19) en Inge Matthijssen (21) uit Hoogerheide en Bergenaar Mike Matthijsse (27) werken alle vier bij de Albert Heijn aan de Haviksberg in Hoogerheide.

Ze zijn vrijwilliger bij de vakantieweek van Stichting Happynezz, maar wilden ook iets positiefs doen voor ouderen in de buurt. Tijdens een workshop van Albert Heijn en jeugdbeweging Young Impact ontstond het idee voor de gratis paaslunch.

Leerlingen De Poorte betrokken bij ouderen

,,Door leerlingen van De Poorte samen met ons bloemen te laten knutselen en aan te laten bieden, betrekken we hen ook bij deze senioren”, aldus Matthijsse. ,,We willen graag het verschil maken in onze samenleving. Met de lunch hopen we ouderen blij te maken. Best cool als je dat kunt doen.”

Dankzij steun van het Dorpsplatform Hoogerheide en de Gerrit Jan Heijn Foundation is een deel van de kosten voor eten en aankleding gedekt. ,,We zoeken nog sponsoring om in geval van slecht weer een tent op het plein te kunnen zetten, maar hopelijk kunnen we lekker buiten zitten.”

Vanaf 10.30 uur is het woensdag inloop, om 11.00 uur begint de lunch die uiterlijk 14.00 uur klaar zal zijn. Iedereen die zichzelf senior vindt, mag aanschuiven. Inschrijven kan bij de servicebalie van de AH aan de Haviksberg.

Bijschakelen

,,We zitten al boven de honderd deelnemers. De meesten komen uit de gemeente Woensdrecht omdat vooral die hier boodschappen doen. Er is ook een groep bewoners van TanteLouise-vestiging Heideduin bij”, aldus Matthijsse. ,,We kunnen niet blijven bijschakelen, maar voorlopig loopt de aanmelding bij de balie nog even door.”

Overweldigende dankbaarheid