Jongens (13) vernielen monument op Thaliaplein in Bergen op Zoom

Zorgen en irritaties bij bewoners­avond over bouw Bravis ziekenhuis: ’Liever Primark voor de deur’

13 mei WOUW - Het gaf rumoer in de bomvolle zaal, maar de Roosendaalse Tolberg-bewoonster Lucie van Oers gooide het eruit. ,,Ik heb liever de Primark dan een ziekenhuis voor mijn deur. Straks kijk ik uit op een gebouw van misschien wel zes verdiepingen en is het gedaan met de rust. Bravis wil niet pal langs de snelweg in Bergen op Zoom bouwen omdat die locatie niet gezond is, maar het Roosendaalse Bulkenaar is voor ons in Tolberg niet gezond.”