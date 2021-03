Jongen uit Bergen op Zoom rooft tas met 12 setjes airpods

Zieke Klaas Otto mag niet vliegen, rechtszaak uitgesteld naar volgende week

13:22 BREDA – De rechtbank in Breda heeft een rechtszaak tegen Klaas Otto, die maandag zou beginnen, uitgesteld naar volgende week. Volgens zijn advocaat Louis de Leon laat Otto’s medische toestand het niet toe om te vliegen. In welk land Otto verblijft, is niet bekend.